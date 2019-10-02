MLB》8下驚天逆轉釀酒人 國民闖進國聯分區賽（影音）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕國民隊在國聯外卡戰上演逆轉秀，8局下索托（Juan Soto）敲出適時一擊，加上對手發生致命失誤，翻轉整場落後局面，終場以4：3晉級國聯分區賽，和道奇隊爭奪國冠門票。

國民全隊開心慶祝。（法新社）

索托敲出逆轉安打。（歐新社）

國民隊在外卡戰精銳盡出，賽前就規劃3屆塞揚薛哲和史崔斯柏格要登板。薛哲開局投7球就遭葛朗多轟2分砲，次局又被坦姆斯轟陽春砲，5局掉3分退場。

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葛朗多首局轟2分砲。（歐新社）

薛哲投5局挨兩發全壘打退場。（美聯社）

國民前7局僅靠透納在3局下陽春砲攻分，直到8局下面對守護神哈德，在2出局一壘有人展開攻勢，先敲安再獲保送擠成滿壘，左打索托敲出適時安打，加上右外野手處理有瑕疵，國民一口氣攻3分逆轉落後2分戰局。

透納敲出陽春砲助國民保住氣勢。（美聯社）

泰勒遭哈德觸身球。（USA TODAY Sports）

哈德救援失敗。（歐新社）

數據顯示，左投哈德本季對左打被打擊率只有1成43，索托突破這個數據，幫國民演出不可思議逆轉秀。小史中繼3局無失分奪下勝投，哈德森守住9局幫球隊晉級。

「天才小史」收下勝投。（法新社）

索托敲出3分打點逆轉安打興奮不已。（法新社）

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