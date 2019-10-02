MLB》菜鳥致命一漏、釀酒人抱憾出局 「這不會是我最後一個失誤」

釀酒人新秀葛里遜首年上大聯盟，就在第一場季後賽出現關鍵失誤。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人今天作客國民進行國聯外卡驟死戰，首局起一路領先，但22歲菜鳥葛里遜（Trent Grisham）在8局下發生要命漏球失誤，遭國民隊攻下超前分，最後就以3：4被逆轉輸球，抱憾出局，賽後葛里遜說：「這不是我第一個，也不會是我最後一個失誤，它就是發生了。」

因為當家主砲耶利奇（Christian Yelich）在9月份骨折報銷，釀酒人讓8月才升上大聯盟的葛里遜取代他守右外野，今天他還擔任開路先鋒，首局就選到保送，並靠著下一棒全壘打回本壘攻下分數。

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只是第8局，國民隊索托（Juan Soto）敲出安打原本只能幫國民追平，卻因葛里遜發生致命失誤而一舉超前比分，葛里遜檢討道：「我當時準備要回傳本壘，但失去平衡了。」

賽後，因為受傷無緣參與球隊重要一刻的耶利奇，暖心地拍拍葛里遜的肩、還給了他一個擁抱安慰。葛里遜說：「這會刺痛很長一段時間。」

他表示：「到比賽末段，只差6個、5個、4個出局數就可以贏球，當然會有壓力、覺得亢奮，但我不覺得這些影響到我了，我就是犯了個失誤，這不是我第一個，也不會是我最後一個失誤。」

釀酒人總教練康索（Craig Counsell）賽後說，葛里遜只是比較積極了點：「這就是比賽的一部分，很令人失望，我相信葛里遜自己也很失望，但對球隊而言，他就是能夠讓我們進季後賽的原因之一，有了他我們才能進季候賽。那是很可怕的一局，瘋狂的事情就這麼發生了。」

敲出致勝安打的索托（左）賽後被爸爸強吻。（美聯社）

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