田徑世錦賽》美國22歲萊爾斯摘200公尺金牌 以打破波爾特世界紀錄為志

美國22歲短跑好手萊爾斯今日凌晨在杜哈世界田徑錦標賽男子200公尺決賽技壓群雄，贏得生涯首面世錦賽金牌。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕美國22歲短跑好手萊爾斯（Noah Lyles）今日凌晨在2019年杜哈世界田徑錦標賽男子200公尺決賽，以19秒83技壓群雄，贏得生涯首面世錦賽金牌，他下一目標是打破「牙買加閃電」波爾特（Usain Bolt）於2009年締造的19秒19全球最快紀錄。

萊爾斯最愛動畫為《七龍珠Z》，這次世錦賽特地將頭髮染成銀色，向最愛的角色悟空致敬。他在2014年南京青年奧運200公尺以20秒80奪金，以及2016年世界U20錦標賽100公尺金牌，就成為備受期待的短跑新星。

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萊爾斯近年成績持續進步，今年7月在瑞士飆出19秒50，成為史上第4快，僅次於波爾特的19秒19、19秒26及美國傳奇強森（Michael Johnson）19秒32。

萊爾斯這次在世錦賽決賽，即使出彎後還落後里約奧運銀牌加拿大飛毛腿德格拉斯（Andre De Grasse），他展現驚人的直線速度，一舉超越對手，率先抵達終點，快意收下金牌。他表示，下一步就是前進東京奧運，期待能拉近與波爾特100公尺、200公尺的世界紀錄，「我現在還有很大的進步空間，未來若可以持續加強，我目標就是打破波爾特的紀錄。」

萊爾斯（右）即使出彎後還落後里約奧運銀牌加拿大飛毛腿，不過在直線時展現驚人速度，超越對手。（路透）

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