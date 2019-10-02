MLB》菜鳥要命失誤釀酒人晉級夢碎 美媒卻指戰犯應是「他」

美媒認為哈德在關鍵時刻控球不穩，讓釀酒人在外卡付出代價。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯外卡驟死戰今登場，釀酒人作客對上國民，在8局下原握有2分領先，卻遭攻3分被逆轉輸球，賽後有美媒直指，儘管菜鳥葛里遜失誤是釀酒人遭逆轉的主因，事實上最該為輸球負責的應該是後援投手哈德。

前7局打完，釀酒人靠著葛朗多的2分砲和坦姆斯的陽春砲取得3：1領先，不過8局下釀酒人推出牛棚大將哈德登板，卻未能守成，哈德雖率先抓下兩出局，但國民靠著觸身球、保送及安打串聯攻佔滿壘，新秀索托此時擊出右外野方向安打，右外野手葛里遜在接球時卻發生嚴重失誤，讓球滾到後面去，壘上三名國民跑者通通奔回本壘得分，釀酒人最終也以3：4慘遭逆轉出局。

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美媒《12UP》撰文指出，哈德一直是釀酒人陣中本季最可靠的牛棚大將，不過在球隊真正需要他的時候卻表現得荒腔走板，雖然葛里遜的確在守備時發生失誤，但哈德登板砸鍋才是最大的問題。

儘管密爾瓦基的球迷肯定對球隊慘遭逆轉出局相當感到非常憤怒，但該文指出，將責任全歸咎在菜鳥外野手葛里遜身上實在很不公平，畢竟這才是葛里遜在大聯盟的第一年，但哈德控球失準才是他們最終遭逆轉的原因。

國民隊泰勒遭哈德觸身球。（美聯社）

美媒認為若將輸球將責任全歸咎在菜鳥外野手葛里遜身上實在很不公平。（法新社）

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