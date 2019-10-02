NBA》比Kobe還要狂！熱火10點練球新一哥凌晨3點半就到

球隊訓練營10點才開始，不過熱火新一哥巴特勒凌晨3點半就已經到球場開始練球。（圖片取自巴特勒IG）

〔體育中心／綜合報導〕傳奇球星「老大」布萊恩（Kobe Bryant）凌晨4點練球的傳說至今仍被許多球迷津津樂道，沒想到竟然有人的練球時間比「老大」還要更早，他就是新球季轉戰邁阿密熱火的4屆全明星前鋒J.巴特勒（Jimmy Butler）。

前季效力灰狼的J.巴特勒在季後大喊「賣我」，拖了將近兩個月後終於劃下句點好不容易被交易去七六人，原被盼能與B.西蒙斯（Ben Simmons）和恩比德（Joel Embiid）攜手奪冠，沒想到蜜月期一過，先傳出和隊友有心結，又被爆頂撞總教練B.布朗（Brett Brown），最後「三巨頭」雖成功磨合，但卻在東部準決賽不敵暴龍出局，巴特勒今夏以4年1.42億美元先簽後換轉戰熱火。

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巴特勒轉戰熱火。（資料照，法新社）

新球季從邁阿密重新出發，J.巴特勒也展現拚勁，美媒《Sun Sentinel》記者Ira Winderman爆料，在熱火訓練營開訓第一天J.巴特勒竟然在凌晨三點半就出現在位於佛羅里達的凱澤大學（Keiser University）的訓練館，但實際上熱火的訓練其實要到早上10點才開始。

「當你還在睡大覺時，我就已經開始做一些額外的訓練了，我習慣讓一步一步慢慢讓訓練到位，」J.巴特勒在受訪時說道，「你知道我今天幾點到這裡的嗎? 我三點半就到了，那時後你大概在睡覺吧！」

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