網球》激勵人心！前球王穆雷三盤逼退英國同胞 晉級中國賽8強

穆雷。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕傷後復出的前世界球王穆雷（Andy Murray）今在中國網球公開賽，再次繳出令人驚豔的表現，以7：6（6）、6（4）：7、6：1，苦戰2小時53分力退世界排名69的同胞諾里（Cameron Norrie），晉級男單8強。

手握3座大滿貫冠軍的穆雷，在2016年登上世界排名第一，但後因來髖關節不適動刀，復出之路走得相當艱辛，昨天面對義大利第8種子悍將貝雷帝尼（Matteo Berrettini）以7：6（2）、7：6（7）勝出，讓美媒無不盛讚，充分看出穆雷在場上的韌性與不服輸的拚戰精神。

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目前世界排名503的穆雷，今出戰世界排名69的諾里（Cameron Norrie），兩人各有一次破發，戰況一路拉鋸到搶七決勝負，穆雷一度被化解3盤末點，好在最後關頭穩住陣腳，6平階段連搶2分有驚無險收下首盤。

比賽如同首盤劇本，雙方一路糾纏至關鍵搶七，只是這次穆雷未能如願直落二關門，但決勝盤表現強勢，連保帶破取得5：0的大幅領先，沒意外收下勝利。

穆雷下一戰將對上奧地利頭號種子提姆（Dominic Thiem）和中國張之臻之間的勝方，爭奪4強門票。

穆雷。（美聯社）

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