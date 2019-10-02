日職》稻葉監督奇招？ 21歲防禦率王 擬扛日本隊終結者

（影片來源：太平洋聯盟TV）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球12強賽將在下月開打，日本隊昨公布代表隊名單，國家隊監督稻葉篤紀有驚人戰略，就是可能讓本屆代表隊最年少的歐力士王牌投手山本由伸，抗下日本隊守護神一職。

《體育報知》報導，這屆日本隊13名投手中，有8人是先發型投手。稻葉篤紀點名本屆國家代表隊最年輕的投手山本由伸，「我認為他先發、中繼、或是終結者都行，要如何運用，因為還有練習賽，所以會好好考慮。」

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現年21歲的山本由伸是歐力士今年的王牌投手，本季先發20場戰績8勝6敗，以防禦率1.95，高校畢業後3年就奪得太平洋聯盟防禦率王，也是歐力士隊史最年輕的防禦率王。山本由伸本季共吃下143局，送出127次三振，被打擊率為2成，每局被上壘率（WHIP）為0.96。

此外，山本由伸在去年還是擔任牛棚中繼投手，出賽54場戰績4勝2敗、36次中繼點，防禦率2.89。山本由伸今年專職先發，但對後援角色並不陌生。

山本由伸今年最快球速有156公里，擁有切球、指叉球、滑球等球種。

本屆世界棒球12強賽，日本隊和台灣、委內瑞拉、波多黎各分在B組，比賽將於11月5日在台中洲際球場開打。日本隊將在11月7日對上台灣隊。

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