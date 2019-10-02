NBA》公鹿季末關鍵簽約 將為字母哥裝上「投射晶片」？

字母哥亞德托昆波（左）。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕今年奪下NBA東部MVP的「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），雖然有著全能的身手，但他的投射能力依舊還有許多進步空間，今日他在受訪時透露，他將向自己的新隊友，同時也是聯盟史上三分進球數第4名的柯佛（Kyle Korver）請教投射技巧。

在經過首日的訓練營後，字母哥透露他向柯佛學習的過程：「向他說些話真的很重要，他是個很棒的人，他並不會試著去改變你的想法，或者和你說太多的東西。當他給我小訣竅時，我總是認真的聆聽，他是比賽中最好的射手之一。」

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字母哥認為，柯佛一定能夠幫助到球隊，同時他也能夠幫助全隊發展投射的能力。去年字母哥的跳投命中率僅有30.2%，是148位至少嘗試300次跳投出手的選手當中次差的成績。

公鹿隊總教練總教練布登侯澤（Mike Budenholzer）讚許這位老將：「柯佛相當有職業道德，他的職業素養以及對於細解的注意力都能夠幫助我們，甚至連我這名教練也受用。」布登侯澤曾在老鷹隊時期與柯佛一同共事過。「我總是說，他（柯佛）讓我成為更好的教練，能夠在今年夏天獲得他，對於整個球隊來說是很巨大的。」

柯佛的三分命中數位居史上第四名。（資料照，美聯社）

今年夏天，柯佛與公鹿隊簽下一張1年短約，他在認為自己在上個賽季被擊倒了，同時他感覺自己沒有辦法像以前一樣打球。「所以我並不想要再變成那樣，但我還是愛著比賽，還是喜愛上場與人競爭，而且我感覺我還能夠提供給隊伍一些東西。」柯佛加入公鹿隊後將會與字母哥與自己的前教投一同奮戰，他也表示自己相當興奮：「我能看到我可以在這個隊上扮演怎麼樣的角色並幫助球隊。」

柯佛生涯的三分命中率為42.9%，三分命中數2351顆是NBA史上第四名，僅次於艾倫（Ray Allen）的2973顆、米勒（Reggie Miller）的2560顆與柯瑞（Stephen Curry）的2483顆。

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