電競》《魔靈召喚》SWC亞洲區決賽圓滿落幕 「Diligent」奪冠

《魔靈召喚》SWC2019 亞洲區決賽冠軍Diligent、亞軍LAMA、季軍Judas。（TESL提供）

〔體育中心／綜合報導〕一年一度的《魔靈召喚》SWC2019 亞洲區決賽於上週末9月28日CARRY Studio登場，菁英召喚師齊聚一堂，彼此較勁決定誰才是亞洲最強戰神，最終由來自澳洲的「Diligent」選手殺出重圍，浴血登頂亞洲巔峰，亞軍與季軍則分別為「LAMA」與「Judas」，他們三位將代表亞洲區強勢出征10月26日於法國巴黎舉辦的SWC 2019 世界總決賽，角逐世界冠軍榮耀！

賽事現場被熱情的召喚師塞爆。（TESL提供）

SWC 2019三大洲地區決賽已於9月陸續開打，繼美洲區決賽、歐洲區決賽後，亞洲區決賽壓軸登場，率先登場的是由《魔靈召喚》直播盟主賽中獲得全勝的路小倫舉行的趣味賽事「小倫盃」，休閒組的部分，由「雲禪」和「足球小魚」兩位選手展開對決，最終由足球小魚在第三局獲得壓倒性的勝利；競技組登場的兩位選手「秋水浮泙任飄渺」與「蓋亞」雙方先是戰成了平手，決勝局雙方都打得謹慎，最終秋水浮泙任飄渺還是略勝一籌，擊敗蓋亞取得勝利，精采的熱身賽也博得了滿堂彩。

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澳洲選手Diligent表現穩定一路晉級至總決賽。（TESL提供）

緊接著登場的是《魔靈召喚》 SWC 2019 亞洲區八強賽，全亞洲最頂尖的《魔靈召喚》召喚師齊聚一堂，參賽選手實力皆不容小覷，精彩對決一觸即發。打頭陣的是來自澳洲、攻勢多端的「Diligent」與擅長火瑞奇的日本選手「YuUUKI」，Diligent 連續毫不手軟，透過控制技能獲得先手優勢，毫無懸念地晉級。

韓國選手Perr（右）連下兩城獲勝晉級。（TESL提供）

第二場登台的是擁有獨特玩法的日本選手「UT10」與風水火魔靈都能玩轉自如的韓國選手「Perr」，接連的人品爆發讓Perr穩穩控制並輸出傷害，但是UT10也不是省油的燈，一波逆轉但無奈人數優勢，首局仍是敗陣告收，第二局UT10仍然沒有找回節奏，Perr連下兩城獲勝。

人氣選手醉愛鍾少含恨止步八強。（TESL提供）

第三場為超人氣選手的對決，香港選手「醉愛鍾少」與泰國選手「Judas」都偏好高傷害組合也使得這場對決格外受到矚目，首局由表現穩定的Judas率先拿下，第二局醉愛鍾少雖然時有亮眼操作，但依舊不敵Judas，含恨止步八強。第四場Debuff大師「Luckygod」與挑戰衛冕亞洲區冠軍的「LAMA」，首戰雙方打得拉鋸，引得現場驚呼連連，LAMA的致命一擊成功挽回局勢，拿下首局勝利，更乘勝追擊再下一城，快意晉級。

香港好手LAMA毫無懸念一路殺進總決賽。（TESL提供）

四強戰首場由Diligent與Perr敲響戰鼓，Diligent先下兩城，Perr仍不放棄希望，決勝局開場似乎略佔優勢，不料Diligent一隻暗派拉丁成功逆轉，完成四連殺，不僅拿到世界賽門票更成功晉級總決賽，精彩的對決更讓現場爆出如雷的掌聲。另一方面，LAMA與Judas的對決就單純許多，以著過人的優勢，LAMA毫無懸念地直落三帶走了 Judas。

Diligent打法穩重，最終勇奪冠軍。（TESL提供）

最終決賽由Diligent和LAMA展開正面對決，擅長多種組合的澳洲好手Diligent率先聽牌，最後一局LAMA依舊不敵他銅牆鐵壁般的組合，由Diligent奪冠；至於季軍賽雙方鏖戰五局，最終Judas還是略勝一籌，他擊退Perr搶下最後一張世界賽門票。

Judas與Perr鏖戰五局後艱困勝出。（TESL提供）

Diligent、LAMA、Judas這三位選手將代表亞洲區出征10月26日於法國巴黎舉辦的SWC 2019 世界總決賽，參與最終決戰，也期待他們能帶回好成績。

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