中職Live》陳子豪適時安打 兄弟 1：0 桃猿

第三局

3下，兩出局後詹智堯遭觸身球擊中上壘，並靠著暴投上二壘， 林立選到四壞球保送，陳俊秀遭三振，三出局。

3上，2出局後詹子賢敲出左邊方向飛球，朱育賢碰到球後落地，詹子賢靠著失誤上二壘，詹子賢在跑上壘時疑似扭到腳被換下場，由張志豪上場代跑。陳子豪右外野安打帶有打點，兄弟 1：0 桃猿。蘇緯達右外野飛球出局。

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第二局

2下，郭嚴文敲出右外野深遠飛球僅上一壘，朱育賢游擊方向小飛球出局，藍寅倫敲出一壘高彈跳球，一壘手踩到壘包後夾殺郭嚴文形成逆雙殺，三出局。

2上，周思齊內野小飛球被郭嚴文美技接殺，林書逸右外野安打，高宇杰敲出雙殺打，兄弟發起挑戰，挑戰成功，高宇杰上一壘，二出局。王勝偉滾地出局，三出局。

第一局

1下，詹子堯遭到三振，林立敲出中外野方向安打上壘，陳俊秀內野飛球出局，林泓育中外野飛球出局，三出局。

1上，王威晨遭三振，岳東華中外野方向落點巧妙的安打上壘，詹子賢遭三振出局。陳子豪選到四壞保送上壘，蘇緯達遭三振，三出局。

雙方先發打序

中信兄弟

王威晨 , 3B

岳東華 , 2B

詹子賢 , DH

陳子豪 , RF

蘇緯達 , 1B

周思齊 , LF

林書逸 , CF

高宇杰 , C

王勝偉 , SS

先發投手：楊志龍

Lamigo桃猿

詹智堯 , CF

林立 , 3B

陳俊秀 , 1B

林泓育 , DH

郭嚴文 , 2B

朱育賢 , LF

藍寅倫 , RF

林承飛 , SS

劉時豪 , C

先發投手: 尼克斯

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