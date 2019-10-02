高球》對球迷比中指 南韓選手奪冠卻付出慘重代價...

南韓高球選手Kim Bio對球迷比出中指，遭南韓高球協會禁賽3年。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓高球選手Kim Bio日前在大邱慶北公開賽中，不滿場邊球迷用相機所發出的聲音，突然比出中指，引發軒然大波。Kim Bio如今也遭到南韓高球協會（KPGA）官方祭出重懲，處禁賽3年、1000萬韓元罰款（約新台幣27.9萬）。

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《韓聯社》報導，Kim Bio在上週日的大邱慶北公開賽中摘冠，是今年第一位在韓巡賽奪兩冠的選手，他也是今年韓巡賽的獎金王。

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當天第16洞，Kim Bio不滿場邊球迷用相機拍照所發出的聲音，影響到他的開球，之後竟對球迷比出中指，這一刻被現場電視轉播畫面播放出去，頓時引發軒然大波。

Kim Bio奪得該賽事冠軍後，賽後對自己的失態道歉，表示在比賽中過程中對噪音特別敏感，願接受任何懲罰。

Kim Bio曾在2010年奪得韓巡賽年度最佳球員、年度最佳新秀，曾在2011年獲得美巡賽（PGA Tour）資格卡，但僅一個賽季就失去。

《韓聯社》指出，KPGA通常不會公布選手的紀律處分細節，但這次卻決定破例。而參加紀律聽證會後，Kim Bio昨天再次於鏡頭前下跪，向球迷道歉。

《美聯社》報導，目前不清楚Kim Bio在3年禁賽期間，是否有資格參加其他的巡迴賽，包含中國、加拿大、拉丁美洲等地。而美巡賽官方表示，在決定Kim Bio是否有資格參賽前，他沒有參賽資格。

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