MLB》大聯盟守備零失誤 張育成今年最滿意之處

印地安人隊的旅美好手張育成，今天晚上6點半搭機抵台，不少球迷到機場迎接。（記者朱沛雄攝）

〔記者羅志朋／桃園機場報導〕效力印地安人隊的旅美好手張育成，今天晚上6點半搭機抵台，不少球迷到機場迎接他們心目中的台灣英雄，對於球迷要求簽名，張育成來者不拒，相當親切。

今年6月底張育成升上大聯盟，成為史上第16位登上大聯盟的台灣球員，不久遭下放小聯盟，8月底重返大聯盟至球季結束，可惜印地安人並未闖進季後賽。

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本季張育成在大聯盟出賽28場，累計84打席，73打數擊出13支安打，打擊率1成78、上壘率2成86、長打率2成74，外帶1轟、6分打點，另獲11次四壞保送、被三振22次。

回顧今年大聯盟奇幻之旅，張育成表示，打擊太緊張，放不開來，想幫球隊打進季後賽，給自己太大壓力，相較之下，守備表現還算不錯，「其實我在小聯盟對自己守備沒信心，結果上大聯盟守備反而不錯，很滿意。」

本季張育成在大聯盟主守三壘，擔任21場先發三壘手，也守了幾場游擊，合計191局、45次守備機會零失誤，表現穩定，多次上演美技守備。

以歷史軌跡來看，亞洲內野手要站穩大聯盟舞台非常艱難，放眼明年球季，張育成說，「要加強的部分是心態，球技大家都差不多，大聯盟一些老將在場上看起來比較能夠放開來打，這一點要學習。」

印地安人隊台灣好手張育成，今天晚上6點半搭機抵台。（記者朱沛雄攝）

印地安人隊台灣好手張育成，今天晚上6點半搭機抵台。（記者朱沛雄攝）

印地安人隊台灣好手張育成，今天晚上6點半搭機抵台。（記者朱沛雄攝）

印地安人隊台灣好手張育成，今天晚上6點半搭機抵台。（記者朱沛雄攝）

印地安人隊台灣好手張育成，今天晚上6點半搭機抵台，不少球迷到機場迎接。（記者朱沛雄攝）

印地安人隊台灣好手張育成，今天晚上6點半搭機抵台，不少球迷到機場迎接。（記者朱沛雄攝）

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