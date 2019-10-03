12強》日本隊的「異例」！軟銀快腿超狂腳程 日網友都大驚

（影片來源：太平洋聯盟TV）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球12強賽將在下月開打，日本隊日前公布28人名單，其中軟銀23歲腿哥周東佑京今年才轉育成球員，打擊率不到兩成，卻靠快腿獲得國家隊監督稻葉篤紀的賞識，入選日本武士隊。周東佑京先前在比賽中，靠快腿滑回本壘的比賽畫面，讓許多日本網友大驚。

周東佑京在2017年以育成選手之姿，加入軟銀，去年二軍則奪下盜壘王。今年3月才轉為支配下選手，擁有50公尺5.7秒的快腿，本季出賽102場，有25次盜壘成功（5次盜壘失敗），盜壘成功率高達8成33。

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軟銀在9月28日和歐力士之戰，周東佑京在6局上靠腳程跑出內野安打，接著靠隊友安打上到三壘，軟銀在攻占一、三壘的情況下，歐力士趨前防守，軟銀打者高田知季擊出三壘滾地球，歐力士三壘手接球傳一壘要觸殺，但周東佑京靠快腿滑回本壘得分，歐力士提出挑戰，主審仍維持原判。周東佑京這段靠腳程衝回本壘的片段，在太平洋聯盟TV官方的Youtube上有多達44萬人次觀看。

《日刊體育》報導，稻葉篤紀在1日的記者會中就說明為何要選周東佑京，「比賽最後只差1分，在換代跑會被對方警戒的情況下可以盜壘，二壘跑者只要靠一支安打就能回來得分，這對日本隊非常重要。」

（影片來源：太平洋聯盟TV）

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