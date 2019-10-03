NBA》湖人小將出頭天 庫茲馬將與知名球鞋品牌簽5年合約

庫茲馬將與PUMA簽下5年合約。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕湖人小將庫茲馬（Kyle Kuzma）在與《Nike》的球鞋合約結束後，將會與《PUMA》簽下一張5年合約，成為該品牌的頭號代言人。

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）在推特上爆料這個訊息。庫茲馬是在2017年的選秀中，以首輪第27順位被湖人隊所選中，在這幾年球隊的大幅變動下，依舊待在陣中的核心球員。

請繼續往下閱讀...

庫茲馬在該年與榜眼「球哥」波爾（Lonzo Ball）一同被選進紫金大軍，但他的表現比起波爾還來的好，首年就以16.1分、6.3籃板1.8助攻的成績入選年度新秀第一隊，而波爾僅入選年度新秀第二隊。

第二年庫茲馬主要擔任先發角色，並在出場時間增加後將得分提升到18.7分，另拿下5.5籃板與2.5助攻，成為球隊的主力得分手。他也在今年的世界盃入選美國隊，可惜最終因為受傷退賽。

上個賽季湖人隊雖然迎來詹姆斯（Lebron James）的加盟，但球隊戰績卻不慎理想，還因為戴維斯（Anthony Davis）的交易案搞得全隊人心惶惶，最終也沒能打進季後賽。季末湖人隊也透過大型交易案迎來戴維斯，而庫茲馬就是少數沒被湖人隊賣掉的年輕球員，也證明了湖人隊對他的重視。

庫茲馬（左1）是經過季末大拍賣後少數還能留隊的湖人年輕球員。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法