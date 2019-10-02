NBA》七六人「巨人陣」先發 恩比德決定不嘴砲

恩比德。（資料照，今日美國）

〔記者吳孟儒、廖聿偉／綜合報導〕近年NBA快速球風當道，利用快速跑動和三分球為主要武器。但七六人卻反其道而行，新球季將擺出「天龍陣」迎敵，並用防守和系統戰拚冠軍。

七六人先發名單中，西蒙斯、恩比德、哈佛德和T.哈里斯身高皆超過200公分，主帥B.布朗透露，「高度就是我們最大的優勢。今夏巴特勒雖離隊，但哈佛德加盟後，戰力有增無減。新球季我們將祭出強悍的防守，並鞏固籃板，畢竟禁區進攻比外線較不容易失常。」

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明星中鋒恩比德在2014年以選秀探花之姿加盟七六人，但期間飽受傷勢困擾，今夏積極瘦身，成功甩掉20磅（約9公斤），盼能減輕膝蓋負擔，誓言搶下新賽季年度MVP，助隊拿下總冠軍。

恩比德季後努力健身，練得更加精壯，如今體重下修至250磅（約113公斤），他矢志新賽季要打超過70場，並自信地表示：「我相信球隊會需要我，我們得搶下季後賽頭號種子，衝擊總冠軍。」

恩比德向來愛在場上講垃圾話，還會發文暗諷對手，是聯盟出名的「推特王」，但他表示，統治球場才是證明一切的最佳方式，也為自己設下「不講垃圾話」的另類目標。

西蒙斯（左）、哈佛德（右）。（資料照，今日美國）

T.哈里斯。（資料照，法新社）

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