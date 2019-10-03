田徑世錦賽 陳奎儒110公尺跨欄無緣決賽

〔中央社〕「台灣欄神」陳奎儒今天凌晨在世界田徑錦標賽男子110公尺跨欄準決賽，跑出13秒52，雖比預賽成績進步，但名列分組第5，無緣決賽，也未達到奧運參賽標準。

2019世界田徑錦標賽今年在卡達杜哈舉行，陳奎儒在1日凌晨預賽，跑出13秒57，以分組第3晉級準決賽。

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陳奎儒曾在今年5月台灣國際田徑公開賽飆出生涯最佳13秒34，距離東京奧運參賽標準13秒32，僅有0.02秒之差，而他這次參加世錦賽，同樣也期待自己能穩定發揮，並以突破個人最佳成績、達到奧運參賽標準為目標。

陳奎儒休息一天後，今天凌晨準決賽再度上陣，而準決賽分3組進行，每組取前2，以及擇優2名選手，共8名好手晉級決賽，陳奎儒被安排在第2組登場。

同場較勁的好手包括2016年里約奧運金牌牙買加好手麥克勞（Omar McLeod）、2018年歐洲錦標賽金牌法國選手瑪律蒂諾-拉加德（Pascal Martinet-Lagarde）以及在亞運與亞錦賽各拿下2面金牌的中國選手謝文駿。

值得一提的是，陳奎儒去年雅加達亞運男子110公尺跨欄決賽，就是輸給謝文駿，最終以銀牌作收。

面對第2組強敵環伺，陳奎儒起跑表現不錯，但比賽過程中卻數度撞倒欄架，最終跑出13秒52，名列分組第5，無緣決賽。（編輯：林治平）

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