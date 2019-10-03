田徑世錦賽》「台灣欄神」陳奎儒與決賽資格差0.16秒 全運會再拚達奧運標

陳奎儒（右）無緣叩關8強決賽。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「台灣欄神」陳奎儒今日凌晨在2019年杜哈世界田徑錦標賽男子110公尺跨欄準決賽以13秒52、分組第5，在24名選手中排名11，無緣叩關8強決賽，接下來他將在10月19日登場的桃園全國運動會挑戰衛冕，並續拚2020年東京奧運資格。

陳奎儒預賽跑出13秒57、分組第3晉級，他準決賽於第2組登場，和兩屆亞運金牌中國謝文駿、里奧及上屆世錦賽金牌牙買加名將麥克勞德（Omar McLeod）、去年歐錦賽金牌法國的馬提諾特拉加德（Pascal Martinot-Lagarde）。

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陳奎儒準決賽起跑表現不錯，但第2個欄架就發生失誤，導致後段使不上力無法加速，以13秒52取得分組第5。值得一提的是，第2組果然堪稱實力最強組別，麥克勞德以13秒08拔得頭籌、馬提諾特拉加德飆出本季個人最佳13秒12，分組第3的謝文駿13秒22及分組第4美國選手艾倫（Devon Allen）13秒36，皆靠擇優晉級決賽。

26歲的陳奎儒本季最佳成績是今年5月台灣公開賽跑出的13秒34，原本期待能在世錦賽初體驗馬力全開，一舉跨過13秒32的東京奧運參賽門檻，可惜的是他預賽、準決賽都在跨欄出現失誤，但無損其是台灣首位於世錦賽110公尺跨欄準決賽亮相的選手，未來若能增加穩定性，有望進軍奧運，甚至尋求8強決賽的席次。

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