美聯外卡殊死戰登場 今日賽事預告與轉播

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美國聯盟外卡戰今天上午登場，光芒派出摩頓（Charlie Morton）先發，他本季戰績16勝6敗防禦率3.05。今年先發對戰運動家2場，摩頓拿到1勝，投13.1局僅失1分，對戰防禦率僅0.68；運動家推出9月剛復出的馬奈亞（Sean Manaea），先發5場拿到4勝，防禦率僅1.21。

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中職方面今天有1場賽事，富邦悍將在新莊球場迎戰統一獅，悍將推出洋投包林傑先發，他本季戰績5勝5敗防禦率4.41；統一獅則推出「嘟嘟」潘威倫先發，上週他將台灣職棒勝投紀錄推進到143場，今天要挑戰生涯第144勝。

全年度勝率方面，悍將僅落後年度第一的Lamigo桃猿隊僅0.5場，挑戰季後賽仍未絕望。

MLB

08：00 光芒 VS 運動家 民視無線台、FOX體育台、FOX體育3台

中職

18：30 統一獅 VS. 富邦悍將 MOMO綜合台

橄欖球世界盃

13：00 喬治亞 VS 斐濟 愛爾達體育3台

15：30 紐西蘭 VS 加拿大 愛爾達體育3台

18：00 愛爾蘭 VS 俄羅斯 愛爾達體育3台

IAAF世界田徑錦標賽

21:25 第七天賽事 ELEVEN SPORTS1

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