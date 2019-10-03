MLB》不是克蕭！ 道奇推畢爾勒G1先發 對決國民柯賓

道奇分區系列賽G1推畢爾勒先發。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區系列賽明開打，道奇對國民的對戰組合，由道奇率先公佈G1先發，推出年輕火球男畢爾勒（Walker Buehler）打頭陣，王牌克蕭（Clayton Kershaw）可能扛G2先發，例行賽防禦率王畢爾勒預計主投G3。

坐等國聯外卡結果的道奇，在國聯分區系列賽享有主場優勢，首兩戰都將在主場出賽，今天宣布由畢爾勒主投第一戰，而非長年王牌左投克蕭，大聯盟官網報導，道奇是為了讓克蕭能充分休息，若需要打到割喉第5戰，還能先發或後援出賽。

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克蕭預計會擔任第2戰先發，本季塞揚熱門柳賢振預計投第3戰，若有第4戰，道奇已預告將由老將希爾（Rich Hill）主投。昨天在外卡勝出的國民，則由先發三巨頭之一的柯賓（Patrick Corbin）先發。

王牌克蕭預計主投第2戰。（資料照，USA TODAY Sports）

大聯盟報導指出，道奇等了很久才宣布G1先發，可能是在畢爾勒或柳賢振兩人之間抉擇，柳賢振今年例行賽防禦率2.32是大聯盟之冠，主場先發防禦率僅1.93，優於畢爾勒的2.86，但畢爾勒去年季後賽4戰先發防禦率3.80，包括世界大賽G3對紅襪主投7局無失分，柳賢振4場先發防禦率7.71，有3場投不滿5局。

畢爾勒本季對國民先發2場，戰績0勝1敗，合計12.1局投球丟7分，其中4分責失，對戰防禦率2.92，平均每9局送出9.5次三振。對手柯賓本季對道奇先發1場，主投7局飆8K無失分摘勝，明天是生涯首次季後賽登板。

國民對道奇G1先發對戰組合。（截自MLB）

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