NBA》鵜鶘狀元郎大秀空接灌籃 驚人彈力隊友看傻眼（影音）

鵜鶘狀元郎威廉森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA各隊季前訓練營陸續展開，鵜鶘選秀狀元威廉森（Zion Williamson）備受外界關注，今天在練習賽中大秀空中接力灌籃，驚人的彈跳力讓隊友看傻眼。

今天是鵜鶘訓練營的第二天，威廉森馬上就用美技介紹自己，「球哥」波爾（Lonzo Ball）在場邊發球，將球拋向籃框附近，不過這球傳得偏高，但威廉森仍在空中接球後灌籃得分，不僅隊友驚呼連連，連總教練詹崔（Alvin Gentry）也激動地振臂歡呼。

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「我終於見識到了，」鵜鶘後衛傑克森（Frank Jackson） 表示，他實在是太嚇人了，那一球先碰到了籃板，然後他居然能夠接住然後再扣籃，擁有這樣的能力實在是太不公平了。

波爾賽後坦言自己並沒有傳好，「那不是一記最好的傳球，不過他處理的非常好，糟糕的傳球到他手中都能變成好球。」

Lonzo to Zion - off the backboard! #WontBowDown pic.twitter.com/pheZfRJ1Vt — New Orleans Pelicans （@PelicansNBA） 2019年10月2日

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