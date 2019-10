NBA》鵜鶘狀元郎大秀空接灌籃 驚人彈力隊友看傻眼（影音）

鵜鶘狀元郎威廉森。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA各隊季前訓練營陸續展開,鵜鶘選秀狀元威廉森(Zion Williamson)備受外界關注,今天在練習賽中大秀空中接力灌籃,驚人的彈跳力讓隊友看傻眼。

今天是鵜鶘訓練營的第二天,威廉森馬上就用美技介紹自己,「球哥」波爾(Lonzo Ball)在場邊發球,將球拋向籃框附近,不過這球傳得偏高,但威廉森仍在空中接球後灌籃得分,不僅隊友驚呼連連,連總教練詹崔(Alvin Gentry)也激動地振臂歡呼。

請繼續往下閱讀...

「我終於見識到了,」鵜鶘後衛傑克森(Frank Jackson) 表示,他實在是太嚇人了,那一球先碰到了籃板,然後他居然能夠接住然後再扣籃,擁有這樣的能力實在是太不公平了。

波爾賽後坦言自己並沒有傳好,「那不是一記最好的傳球,不過他處理的非常好,糟糕的傳球到他手中都能變成好球。」

Lonzo to Zion - off the backboard! #WontBowDown pic.twitter.com/pheZfRJ1Vt