MLB》恐怖三巨投怎麼排？太空人今公布分區系列戰輪值順序

韋蘭德（左起）、寇爾、葛蘭基將分別扛起G1、G2、G3的先發。（資料照，今日美國、法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯外卡戰無論是由誰勝出，他們接下來的季後賽之路都不會太好走，因為贏家將前往休士頓面對今年大聯盟最戰績最佳的太空人隊，而太空人今天也正式宣布他們在美聯分區系列戰的輪值順序，將由韋蘭德（Justin Verlander）打頭陣、寇爾（Gerrit Cole ）緊接在後、第三戰則交給葛蘭基（Zack Greinke）。

太空人今年在交易大限前換來塞揚強投葛蘭基，組成大聯盟最恐怖的三巨投，目標當然就是再拿一座世界大賽冠軍，美聯分區系列戰將會是他們很重要的第一步，球團決定依照例行賽的輪值順序，未如道奇首戰將派出畢爾勒（Walker Buehler）一樣，有較令人意外的安排。

請繼續往下閱讀...

至於第四戰的先發人選，總教練辛奇（A.J. Hinch）則尚未對外宣布人選。不過由於例行賽第四號先發邁利（Wade Miley）在9月的防禦率高達16.68，媒體推測太空人有可能會推出菜鳥厄奎迪（Jose Urquidy）登板，他今年先發7場，繳出2勝1負，防禦率3.95的成績。

厄奎迪。（資料照，今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法