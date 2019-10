MLB》美國運彩史上最大賭注之一！ 休士頓商人砸1億賭太空人奪冠

休士頓商人砸350萬美元押太空人奪冠。(取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕太空人本季例行賽豪取107勝,以美聯霸主之姿問鼎隊史第2冠,休士頓68歲商人Jim McIngvale再次對家鄉球隊寄予「厚望」,豪擲350萬美元(約新台幣1.09億)押太空人贏得世界大賽,若成真將可贏得770萬美元(約新台幣2.4億)。

《ESPN》報導,休士頓知名家具商人Jim McIngvale今天再次出手,在密西西比的賭場押350萬美元賭太空人奪冠,一人幾乎打平該賭場近3個月的棒球賭金,可能是密西西比史上最高的賭金紀錄,也是美國運彩對世界大賽的最大賭金之一,但Jim McIngvale不只出手這筆豪賭。

請繼續往下閱讀...

報導指出,Jim McIngvale剛在賭城拉斯維加斯出手20萬美元,同樣也是押太空人奪冠,他也是多家賭場熟客,在美國各地豪擲賭金。Jim McIngvale在2017年,曾在賭城端出10萬美元押太空人奪冠,並在自家家具店祭出太空人奪冠就退款3000美元以上的促銷活動,該年退款金額超過100萬美元。

History has been made at DraftKings at Scarlet Pearl Sportsbook, and we are thankful to be apart of it! Jim 'Mattress Mack' McIngvale from Houston has officially placed his $3.5M bet at Scarlet Pearl on the Astros to win the World Series! #TheNewWayToBet pic.twitter.com/nKPgnIwtQp