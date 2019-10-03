MLB》招募柯爾返鄉的關鍵？ 洛媒建議天使找梅登掌兵符

洛媒建議天使找梅登執教，為延攬柯爾增添誘因。（資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕太空人「王牌三重奏」之一的柯爾（Gerrit Cole），季後將成為自由球員，洛媒向天使老闆獻計，建議找「鬼才教頭」梅登（Joe Maddon）擔任新主帥，增添加盟誘因輔以重金延攬，讓柯爾光榮返鄉，加盟故鄉球隊天使隊。

柯爾在加州新港海灘出生，大學念的是當地名校洛杉磯加大，2011年成為選秀狀元，被海盜隊挑中，在異鄉逐漸淬鍊為王牌投手，近2年在太空人投出職涯巔峰，季後約滿將成自由球員，大聯盟官網認為，錢將成為決定柯爾下季落腳處的最大因素。

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連5年無緣季後賽的天使，剛解雇只帶1年的前總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus），而幫助小熊終結百年冠軍荒、今年季後未獲續約的「鬼才教頭」梅登，成為各隊新主帥頂級首選。《洛杉磯時報》Bill Shaikin向天使老闆建言，提議找梅登掌兵符增添誘因，然後再花大錢延攬柯爾。

Bill Shaikin認為，天使老闆出錢，加上梅登的可靠性和帶兵能力，就是天使延攬柯爾所需，認為天使現況與2014年的小熊隊相似，當年小熊開除時任總教練Rick Renteria，啟用梅登擔任新主帥，梅登上任2個月後，小熊端出6年1.55億美元豪華大約，迎接王牌萊斯特（Jon Lester）降臨。

美聯塞揚熱門柯爾，季後將成自由球員。（資料照，法新社）

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