MLB》張育成利多 印地安人明年恐不留明星二壘手

奇普尼斯。（資料照，美聯社）





〔體育中心／綜合報導〕印地安人本季雖繳出93勝65敗的佳績，但仍無緣晉級季後賽，中斷美聯中區封王三連霸。印地安人也放眼新球季，今天宣布將執行球隊選擇權留下在養傷的塞揚王牌克魯伯（Corey Kluber），另外拒絕行使奇普尼斯（Jason Kipnis）1650萬美元選擇權，讓主力二壘手變成自由身。

印地安人棒球事務總裁安東尼提（Chris Antonetti）今天表示，將會行使克魯伯的球隊選擇權，明年將以1年1750美元續留。克魯伯今年5月被強襲球砸中，造成左前臂骨折進入傷兵名單，復健狀況不理想，受傷後都未能歸隊，本季僅出賽7場，留下2勝3敗、防禦率5.80的成績。

請繼續往下閱讀...

克魯伯。（資料照，美聯社）





總教練法蘭科納（Terry Francona）認為克魯伯前5季都至少投滿203局，今年好好養傷不算是一件壞事，明年他一定會強勢回歸。

印地安人確定續留克魯伯後，也計畫將拒絕行使內野手奇普尼斯和牛棚投手歐特洛（Dan Otero）的選擇權，兩人將被賣斷成自由球員，前者將獲得250萬美元的買斷金，後者則是10萬美元，不過安東尼提也提到，有可能會與奇普尼斯重新簽約。

33歲的奇普尼斯生涯9個賽季都在印地安人隊，2013、2015年入選美聯明星隊，2016年隨隊一同打進世界大賽，奇普尼斯共出賽1121場比賽，累積1120支安打、123支全壘打、529分打點，594分以及135次盜壘。

如果奇普尼斯琵琶別抱，印第安人可能會讓拉米瑞茲（Jose Ramirez）重返二壘防區，而三壘空缺可能會由21歲農場大物瓊斯（Nolan Jones）和張育成來爭取，或是在自由市場找尋合適人選。

張育成。（資料照，法新社）



不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法