MLB》不是重播！光芒迪亞茲連2打席開轟 彈道幾乎相同（影音）

迪亞茲首局首打席炸裂，季後賽在客場雙響狂寫紀錄。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯外卡戰開賽就有人炸裂！光芒迪亞茲（Yandy Diaz）首局首打席開轟，為隊史季後賽第一人，震驚全場5萬2000多名觀眾，迪亞茲第3局再度開炮，落點與首局首打席開轟相當接近，被大聯盟強調絕對不是重播。

迪亞茲7月因自打球造成左腳線性骨折，球季差點報銷，9月底及時歸隊出賽1場，向球隊證明已為季後賽做好準備，今天被總教練排在先發一棒守一壘，被大聯盟官網點名是驚奇之一，開賽第5球，迪亞茲就用球棒驚豔全場。

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運動家左投馬奈亞（Sean Manaea）對迪亞茲投到1好3壞，下一顆四縫線速球偏高進壘，迪亞茲出棒將球帶往右外野，形成一支首局首打席全壘打，幫助光芒1：0領先，迪亞茲成為光芒隊史首位在季後賽首局首打席開轟的球員，在贏者全拿的比賽達陣為大聯盟史上第4人。

迪亞茲第3局再度上場，2好2壞時又對馬奈亞開轟，同樣逮中外角偏高四縫線速球，擊出右外野反方向陽春砲，落點幾乎跟首局首打席全壘打相同，開轟影片被大聯盟推特強調絕對不是重播，成為大聯盟季後賽史上在贏者全拿比賽演出雙響第10人。

迪亞茲也成為隊史第5位在季後賽單場至少2轟球員，在驟死戰達陣為隊史第一人、大聯盟第10人，客場演出雙響則是大聯盟近10年首位。而迪亞茲因為受傷停機，在例行賽7月份後就沒敲安、季後賽卻開轟也開大聯盟野手先例。

We swear this is not a replay of Yandy Díaz. pic.twitter.com/bfKszn8m20 — MLB （@MLB） October 3, 2019

Yandy Diaz found his spot at the Oakland Coliseum. pic.twitter.com/JTlcYKQ2Y6 — Andrew Simon （@AndrewSimonMLB） October 3, 2019

Comparing Yandy Díaz two home runs tonight with @statcast pic.twitter.com/jHqY3RzCqt — Daren Willman （@darenw） October 3, 2019

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