MLB》不是重播！光芒迪亞茲連2打席開轟 彈道幾乎相同（影音）

迪亞茲首局首打席炸裂,季後賽在客場雙響狂寫紀錄。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕美聯外卡戰開賽就有人炸裂!光芒迪亞茲(Yandy Diaz)首局首打席開轟,為隊史季後賽第一人,震驚全場5萬2000多名觀眾,迪亞茲第3局再度開炮,落點與首局首打席開轟相當接近,被大聯盟強調絕對不是重播。

迪亞茲7月因自打球造成左腳線性骨折,球季差點報銷,9月底及時歸隊出賽1場,向球隊證明已為季後賽做好準備,今天被總教練排在先發一棒守一壘,被大聯盟官網點名是驚奇之一,開賽第5球,迪亞茲就用球棒驚豔全場。

請繼續往下閱讀...

運動家左投馬奈亞(Sean Manaea)對迪亞茲投到1好3壞,下一顆四縫線速球偏高進壘,迪亞茲出棒將球帶往右外野,形成一支首局首打席全壘打,幫助光芒1:0領先,迪亞茲成為光芒隊史首位在季後賽首局首打席開轟的球員,在贏者全拿的比賽達陣為大聯盟史上第4人。

迪亞茲第3局再度上場,2好2壞時又對馬奈亞開轟,同樣逮中外角偏高四縫線速球,擊出右外野反方向陽春砲,落點幾乎跟首局首打席全壘打相同,開轟影片被大聯盟推特強調絕對不是重播,成為大聯盟季後賽史上在贏者全拿比賽演出雙響第10人。

迪亞茲也成為隊史第5位在季後賽單場至少2轟球員,在驟死戰達陣為隊史第一人、大聯盟第10人,客場演出雙響則是大聯盟近10年首位。而迪亞茲因為受傷停機,在例行賽7月份後就沒敲安、季後賽卻開轟也開大聯盟野手先例。

We swear this is not a replay of Yandy Díaz. pic.twitter.com/bfKszn8m20