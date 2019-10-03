MLB》運動家王牌外卡戰有多慘？這些難堪紀錄都是生涯第一次

馬奈亞今開局就遭光芒砲轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家今在外卡戰推出馬奈亞（Sean Manaea），不料迎來季後賽初登板的他擋不住光芒隊砲火，僅投2局就被敲出3轟失掉4分，讓球隊一開賽就陷入落後局面，同時也創下許多對於他來說相當罕見的紀錄。

馬奈亞今天一上場就遭光芒隊一壘手狄亞茲（Yandy Diaz）轟出首打席全壘打，不過隨後連飆3次三振穩住局面。豈料第2局他又先被達菲（Matt Duffy）敲安，接著讓賈西亞（Avisaíl García）擊出一發兩分砲，3局上同一劇情再度上演，又是首名打者的狄亞茲一上來就又將小白球送往與首局幾乎相同的落點，光芒取得4：0領先，運動家也當機立斷換投，讓佩提特（Yusmeiro Petit）上場接替投球。

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馬奈亞今天連三局挨轟的狀況對他來說確實十分不尋常，今年因傷遲至9月才回歸的他，出賽5場除拿下4勝0負的優異成績外，這5場比賽裡總共面對109名打者才被轟出總共3發全壘打、今只面對10名打者就被轟出3支。

值得一提的是，馬奈亞生涯從未在任何一場比賽中被轟出3發全壘打，卻在季後賽初登板就受到震撼教育。大聯盟資深記者Jayson Stark也在推特上指出，馬奈亞生涯目前先發85場，從未在任何一場比賽曾經在第1、2局都被轟出全壘打，今天也破功。

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