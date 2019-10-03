MLB》季後賽驟死戰狂掃4轟 光芒史上第3隊達陣（影音）

〔體育中心／綜合報導〕美聯外卡戰作客運動家，光芒迪亞茲（Yandy Diaz）開賽首打席就炸裂，在客場演出雙響，隊友賈西亞（Avisail Garcia）和潘姆（Tommy Pham）也相繼開砲，光芒成為大聯盟季後賽史上第3支在一場定生死的比賽中擊出4轟的球隊。

例行賽因傷缺陣超過2個月的迪亞茲，季後賽歸隊首局首打席炸裂為隊史第一人，開賽第5球就擊出反方向陽春砲，隊友賈西亞在第2局接力炸裂，兩分砲的擊球初速高達115.2英哩，為大聯盟啟用Statcast系統以來，光芒最強勁的開轟紀錄。

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第3局迪亞茲又敲陽春砲，成為隊史首位在季後賽驟死戰雙響的球員，潘姆5局上2出局後也炸裂，讓光芒成為大聯盟季後賽史上第3支在一場定生死的比賽中，擊出4支全壘打的隊伍，前兩隊分別是紅襪（2004年美聯冠軍戰G7）和洋基（1956年世界大賽G7）。

迪亞茲開賽首局首打席開轟，驟死賽單場雙響。（法新社）

賈西亞轟出光芒隊史最強勁全壘打。（法新社）

潘姆擊出光芒單場第4轟。（法新社）

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