MLB》最低薪光芒逆襲擊敗運動家 勇闖美聯分區賽將對上太空人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕美聯外卡驟死戰，運動家今雖然握有主場優勢，卻遭光芒35歲王牌摩頓（Charlie Morton）在內的4名投手聯合封鎖，最後以1：5輸球，在一戰定生死的比賽吞下9連敗的難堪大聯盟紀錄。光芒打線單場敲出4轟，勇闖美聯分區賽將對上太空人。

馬奈亞僅投2局失掉4分吞敗投。（法新社）

運動家今天推出9月才剛復出的王牌左投馬奈亞（Sean Manaea）先發，但他卻沒能維持季賽投29.局只失4分的優異表現，今天只投了2局掉4分，包括首局首打席被迪亞茲（Yandy Diaz）轟全壘打、第2局又挨賈西亞（Avisail Garcia）兩分砲，第3局首打席再被迪亞茲轟出雙響砲，運動家受不了決定換投。

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迪亞茲敲出雙響砲。（法新社）

賈西亞敲出兩分砲。（法新社）

光芒隊今年團隊薪資是全大聯盟最低，今天派出王牌摩頓先發5局，雖然被敲出5支安打、送出3次保送，但也送出4次三振，關鍵時刻總能力保不失，只在第3局因為隊友的傳球失誤讓運動家打者站上三壘，最後靠高飛犧牲打跑回本壘，失掉唯一1分非責失。

光芒王牌摩頓（右）繳出5局0責失的先發。（法新社）

運動家隊本場雖然擊出8支安打比光芒還多，但全是短程的一壘安打，光芒隊全場7安中則有4發是全壘打，最後就以5：1贏球，闖進美聯分區系列賽要對上太空人。

卡斯提歐後援2局無失分。（USA TODAY Sports）

光芒隊潘姆第5局開轟。（法新社）

光芒隊三壘手發生傳球失誤，運動家隊站上三壘。（法新社）

光芒終結者帕岡守成。（美聯社）

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