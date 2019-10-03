田徑世錦賽》兩敗俱傷！里奧110跨欄金、銀牌名將相撞 美國小將奪金

哈洛威在2019年杜哈世界田徑錦標賽男子110公尺跨欄決賽，以13秒10斬獲生涯首面世錦賽金牌。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕21歲美國快腿哈洛威（Grant Holloway）今日凌晨在2019年杜哈世界田徑錦標賽男子110公尺跨欄決賽，以13秒10斬獲生涯首面世錦賽金牌，賽後則難掩激動，只是焦點全被兩大勁敵「相撞事件」搶走。

里約奧運金牌牙買加的麥克勞德（Omar McLeod）於最後一個欄架嚴重失足，翻一大圈跌到在地不打緊，還撞到隔壁跑道的西班牙奧特加（Orlando Ortega）。奧特加賽後氣得上訴，卻遭駁回只能抱憾拿第5名。

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麥克勞德（右）於最後一個欄架嚴重失足跌倒，還撞到隔壁跑道的西班牙奧特加。（路透）

麥克勞德（右）於最後一個欄架嚴重失足跌倒，還撞到隔壁跑道的西班牙奧特加。（路透）（路透）

麥克勞德準決賽飆出所有選手最佳13秒08，展現欲揮別去年受傷低潮的決心，而他決賽一度與哈洛威並駕齊驅，但倒數第2個欄架重心不穩，即使勉強再完成最後1個欄架，卻撞到隔壁跑道的奧特加，於終點線前摔倒在地，連成績都沒有。

奧特加原有機會拿銅牌，卻因對手干擾痛失獎牌，他賽後氣得上訴期待能重新比賽或保住獎牌，可惜通通被駁回，黯然以13秒30、第5名作收。

獨立運動員出賽的俄國選手舒本科夫（Sergey Shubenkov）以13秒15摘銀，法國馬提諾特拉加德（Pascal Martinot-Lagarde）13秒18鍍銅，兩屆亞運金牌中國選手謝文駿拜麥克勞德、奧特加相撞，以13秒29拿到個人世錦賽最佳第4名。

哈洛威在2019年杜哈世界田徑錦標賽男子110公尺跨欄決賽，以13秒10斬獲生涯首面世錦賽金牌。（路透）

哈洛威在2019年杜哈世界田徑錦標賽男子110公尺跨欄決賽，以13秒10斬獲生涯首面世錦賽金牌。（歐新社）

俄國選手舒本科夫（右）以13秒15摘銀，法國馬提諾特拉加德（左）。（歐新社）

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