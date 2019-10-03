MLB》小熊帥位出缺 前洋基教頭吉拉迪打電話想面試

吉拉迪。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在「鬼才教頭」梅登（Joe Maddon）離開後，小熊隊總教練一職出缺，而前洋基教頭吉拉迪（Joe Girardi）對這個職位興致高昂，多次致電小熊希望得到面試機會。

吉拉迪在電台節目上表示他希望能夠執教2020年的小熊隊：「大聯盟的工作機會就是這麼多，任何職缺都會引起極大興趣。大聯盟就30隊，只有10隊能進入季後賽，這些職缺不會隨時開放，所以我和小熊隊有很多連繫。」

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小熊與吉拉迪的緋聞不是第一次，早在2014年選擇開出5年約延攬梅登之前，小熊就對吉拉迪有興趣，不過當時的吉總選擇續留洋基。

現年54歲的吉拉迪有過11年總教練資歷，2006年首次執掌兵符帶領馬林魚，就獲得國聯最佳總教練殊榮，隔年轉戰洋基一待就是10年，並曾在2009年率隊獲得世界大賽冠軍。他在2017年不獲球團續聘後擔任節目分析師，同時也接下今年12強美國代表隊的總教練一職。



吉拉迪的球員生涯，在1986年參加大聯盟選秀會就是被小熊選走，生涯曾經待過小熊7個球季，而今年的小熊隊只拿下84勝78敗，自2014年後首度無緣季後賽，需要一名有經驗的教頭來帶他們重返榮耀，以吉拉迪過去的戰功以及球隊熟悉程度，似乎符合小熊的需求。

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