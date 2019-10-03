MLB》準備好了！洋基重砲分區首戰將強勢回歸

英卡納西恩。（資料照，

〔體育中心／綜合報導〕美聯分區系列戰將在台灣時間週六登場，將迎戰雙城的美東霸主洋基傷兵陸續回歸，其中本季扛出34轟的重砲英卡納西恩（Edwin Encarnacion）有望在季後賽首戰就能正式回歸先發打序，將帶給打線強大的火力挹注。

英卡納西恩8月在與紅襪隊的比賽因觸身球導致手腕骨折、暌違1個月才歸隊，但僅出賽8場後又因腹部拉傷缺陣，原本預期在例行賽最後一個系列戰面對遊騎兵時就能回歸，但當時英卡納西恩向球團表示自己恐怕還無法在實際比賽盡全力揮擊，總教練布恩（Aaron Boone）為保險起見因此沒有讓他上場。

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英卡納西恩隨後也在例行賽結束後的休兵日於洋基球場進行模擬打擊，他在受訪時透露恢復狀況良好、已經能用全力揮擊：「我感覺很好，很滿意現在的狀態，我們是很有競爭力的隊伍，我很期待季後賽。」

布恩目前尚未正式對外宣布季後賽的25人名單，英卡納西恩預計會擔任指定打擊的角色，一壘屆時則會由拉梅修（DJ LeMahieu）、以及是否能出線還屬未知的維特（Luke Voit）或福特（Mike Ford）鎮守，但布恩也強調需要的時候，還是會讓英卡納西恩上場守備。

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