MLB》吉拉迪執教夢碎？ 小熊寄望冠軍捕手接任總教練

羅斯出任小熊總教練呼聲高。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今年無緣季後賽，決定不與總教練梅登（Joe Maddon）續約，將另覓新主帥，前洋基教頭吉拉迪（Joe Girardi）表達高度意願，但資深記者透露，前小熊冠軍捕手羅斯（David Ross）最可能接下兵符。

現年42歲的羅斯，擁有15年大聯盟球員資歷，2013年在紅襪拿到生涯第一枚冠軍戒，2015年轉戰小熊，隔年在世界大賽當英雄，幫助小熊終結108年冠軍荒，也拿到生涯第2冠，退役後現任小熊高層特助，也在ESPN擔任球評。

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《MLB Network》資深記者Jon Heyman透露，根據他掌握的消息，只要羅斯本人想要，小熊總教練的位置就屬於他，現在問題只剩羅斯究竟有多想當小熊新主帥，他近日曾在節目中表示，他認為小熊隊總教練是棒球界裡最棒的工作之一，「我跟那些傢伙的連結相當緊密，我想我有興趣，我覺得我的心有點被休息室吸引了。」

羅斯球員時期雖然只在小熊待了2年，但他效力期間扮演球隊要角，是小熊崛起奪冠的重要功臣，和多位小熊現役核心球員當過隊友，包括巴耶茲（Javier Baez）、布萊恩（Kris Bryant）、瑞佐（Anthony Rizzo）和萊斯特（Jon Lester）。小熊在梅登坐鎮期間，曾經連3年拿下國聯冠軍，並終結108年世界大賽冠軍荒，平均每季例行賽可拿94勝。

羅斯與小熊核心球員感情深厚。（資料照，法新社）

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