羽球》找回最初的自己！賴建誠辭國家隊主帥 回任戴資穎專屬教練

世界球后戴資穎（右）與教練賴建誠。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕賴建誠在今年2月正式接任台灣羽球奧運培訓隊總教練，但他還是想找回最原本的自己，繼續執行最擅長的選手訓練，在9月的中國公開賽就向羽球協會口頭請辭，而今日他辭意堅定並送交書面辭呈至協會，準備重回自己原本的崗位，幫助世界球后戴資穎續拚2020年東京奧運。

34歲的賴建誠從小就讀羽球名校，也是基隆高中校隊一員，但大三時結束選手生涯，選擇就讀北市大的運動與材料研究所。畢業後，賴建誠到高雄中學服體育替代役，開始擔任戴資穎的陪練員，直至成為專屬教練，是小戴攀上世界球后巔峰，背後最重要的支柱。

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賴建誠在去年12月確定接手羽球國家隊總教練，也是史上最年輕的主帥，而任期從今年2月至東京奧運落幕。

賴建誠坦言，在中國賽就提出口頭請辭，但因當時還在比賽期間，因此仍專心於帶隊工作，而上週南韓賽結束，他深思熟慮後，今日就把書面辭呈送至協會，「我覺得我比較擅於執行訓練，所以還是回歸最原本的我，專心幫助選手訓練。」

至於目前擔任戴資穎教練的萬佳鑫，即使賴建誠回歸，兩人仍會繼續攜手，幫助小戴拚戰後續國際賽及最重要的東奧。

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