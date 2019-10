MLB》大聯盟史上最悲情 運動家季後賽關鍵9戰全敗

運動家在美聯外卡不敵光芒,季後賽關鍵戰9連敗。(取自MLB)

〔體育中心/綜合報導〕運動家今在美聯外卡戰以1:5不敵光芒,季後賽之旅戛然而止,連9場在贏球就晉級的比賽輸球,其中6場於主場落敗,比恩(Billy Beane)時代的連敗紀錄還在繼續。

大聯盟官網指出,今天輸給光芒後,運動家在季後賽已經連9場於「贏球就晉級」的關鍵戰輸球,其中6場是在主場,連主場優勢也幫不上忙,6度在外卡戰輸球,另外3場則是在5戰決勝負的系列賽最終戰輸球,二度花光2勝0敗的絕對優勢。

總教練梅爾文(Bob Melvin)賽後表示,他們已經好幾次打進外卡戰,但都輸在投球、以及缺乏適時安打,今天早早就被對手取得領先,卻毫無招架之力。運動家上一次在季後賽「贏球或回家」的關鍵戰贏球,已要回溯到1973年世界大賽G7,當時他們以5:2擊敗大都會奪冠。

《Stats By STATS》指出,運動家在季後賽關鍵戰9連敗,名列大聯盟最慘紀錄,在美國職業運動聯盟則排第三長,而且紀錄還未中斷,前兩名分別為籃球的七六人(1956-76年,11場)和冰球的紐約遊騎兵(1937-87年,10場)。

