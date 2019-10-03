MLB》大聯盟史上最悲情 運動家季後賽關鍵9戰全敗

運動家在美聯外卡不敵光芒，季後賽關鍵戰9連敗。（取自MLB）

〔體育中心／綜合報導〕運動家今在美聯外卡戰以1：5不敵光芒，季後賽之旅戛然而止，連9場在贏球就晉級的比賽輸球，其中6場於主場落敗，比恩（Billy Beane）時代的連敗紀錄還在繼續。

大聯盟官網指出，今天輸給光芒後，運動家在季後賽已經連9場於「贏球就晉級」的關鍵戰輸球，其中6場是在主場，連主場優勢也幫不上忙，6度在外卡戰輸球，另外3場則是在5戰決勝負的系列賽最終戰輸球，二度花光2勝0敗的絕對優勢。

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總教練梅爾文（Bob Melvin）賽後表示，他們已經好幾次打進外卡戰，但都輸在投球、以及缺乏適時安打，今天早早就被對手取得領先，卻毫無招架之力。運動家上一次在季後賽「贏球或回家」的關鍵戰贏球，已要回溯到1973年世界大賽G7，當時他們以5：2擊敗大都會奪冠。

《Stats By STATS》指出，運動家在季後賽關鍵戰9連敗，名列大聯盟最慘紀錄，在美國職業運動聯盟則排第三長，而且紀錄還未中斷，前兩名分別為籃球的七六人（1956-76年，11場）和冰球的紐約遊騎兵（1937-87年，10場）。

The Athletics fall to 0-9 in winner-take-all games in the Billy Beane era. pic.twitter.com/B9Qvawq9cK — ESPN Stats & Info （@ESPNStatsInfo） October 3, 2019

MLB/NBA/NHL, Longest Losing Streaks in Winner-Take-All Playoff Games



11 - Nationals/76ers （1956-76）

10 - New York Rangers （1937-84）

9 - Oakland Athletics （2000-present） — Stats By STATS （@StatsBySTATS） October 3, 2019

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