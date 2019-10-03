日職》對一軍開轟！吳念庭隊內紅白賽狂敲猛打賞（影音）

紅白戦初日、#ニール 投手が打たせてとる安定の内容で3回を無失点に抑えます。打線は #中村剛也 選手の2点適時打や、#メヒア 選手の3点本塁打などでテンポよく得点を重ねます。また、#呉念庭 選手が本塁打を含む４安打3打点とアピールしました！#埼玉西武ライオンズ #seibulions #超総力戦 pic.twitter.com/jObee3rVSB— 埼玉西武ライオンズ （@lions_official） October 2, 2019
〔體育中心／綜合報導〕本季洋聯封王的西武隊為了備戰9日起的高潮系列賽，這兩天在主場西武巨蛋進行隊內一二軍紅白賽，台將吳念庭昨面對一軍陣容單場4打數3安打，還敲出一發全壘打。
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日職高潮系列賽將於後天開打，首輪軟銀對戰樂天，贏家將在9日起挑戰今年洋聯優勝的西武獅。而西武昨天進行紅白賽調整，今年球季創下洋助人最長11連勝紀錄的洋投尼爾，昨先發3局沒有失分，他也預計擔任高潮系列賽決勝輪的首場先發。
台灣好手吳念庭本季沒有上過一軍，本季在二軍出賽74場敲出53支安打，打擊率.254，另有2轟，昨天在紅白戰亮相，擔任第七棒三壘手，面對一軍投手陣容，單場4打數3安打還敲出全壘打。至於今天的紅白賽，他再則是擔任先發第八棒一壘手。
吳念庭。（資料照，記者黃志源攝）