MLB》最會轟的兩支球隊將正面對決！洋基與雙城的優勢分別是...？

本季最會轟的兩隊雙城與洋基將在分區系列戰一別苗頭。 （資料照，法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕美聯分區系列戰即將在台灣時間週六登場，美東龍頭洋基將迎戰美中霸主雙城，這兩支本季最會轟的球隊正面交鋒，勢必精彩可期，《The Athletic》記者艾德勒（Lindsey Adler）與海耶斯（Dan Hayes）也特別撰文分析兩隊戰況，深入探討了雙方的優勢與劣勢。

洋基與雙城曾在7月中旬交手，當時的系列戰如今看來頗有此次季後賽前哨戰的意味，洋基雖取得2勝1負優勢，但兩戰都是以14：12、10：7大比分才艱辛勝出，兩邊投手都失血慘重，此次對決應也是無法避免會上演打擊戰。

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攤開兩隊本季攻擊數據比較，全壘打方面雙城以307轟略勝洋基1支，團隊打擊三圍方面，雙城為.270 /.338/.494、洋基則是.267/.339/.490，火力可說是不相上下。此外兩隊在得點圈有人的情況下進階數據wRC+的表現同樣出色，條紋軍繳出為129，雙城也有124，就連面對左右打的成績，都幾乎平分秋色。那麼雙方的優劣勢又分別在什麼地方呢？

此文指出洋基有三項優勢，分別是陣容的彈性、面對強隊的表現、以及一直引以為傲的牛棚。首先，陣容的彈性當然是不可量化的，但從洋基本季的狀況就可以深知重要性。在創下歷史紀錄的傷兵潮下還能夠以103勝完美收尾，隨時都有奇兵補上、扮演關鍵角色是洋基本季逆勢突圍的關鍵。在布恩的運籌帷幄下，相信到了季後賽就算有什麼突發狀況，這支球隊依舊有十足信心能夠挺下來。

查普曼仍是洋基最倚賴的終結者。（資料照，美聯社）

另外，洋基今年遇強則強，面對勝率超過5成的球隊，寫下43勝32負的成績、在美聯居首，雙城隊則只有32勝37負，在這個項目上雙方有較大的差距。洋基的最後一項優勢則是由查普曼（Aroldis Chapman）、布里頓（Zack Britton）、奧塔維諾（Adam Ottavino）等人組成的鐵牛棚。這三人的防禦率在美聯的後援投手都擠進前10名，其中布里頓與查普曼更都是不易被打全壘打的類型，如果前5局被條紋軍取得領先，要追分恐怕不容易。洋基先前已宣布會在季後賽將沙巴西亞（CC Sabathia）與哈普（J.A. Happ）移往牛棚，有可能使用假先發或牛棚車輪戰等策略，效果如何值得關注。

羅傑斯本季表現大躍進，拿下了30次救援成功。（資料照，法新社）

不過雙城的牛棚也不遑多讓，雖然陣容沒有洋基豪華仍有不少亮點，終結者羅傑斯（Taylor Rogers）本季表現大躍進，拿下了30次救援成功，K/9值高達11.7，另外幾位牛棚大將如達菲（Tyler Duffey）、梅伊（Trevor May）防禦率也都低於3，皆是關鍵時刻能夠倚賴的要員。事實上，雙城本季牛棚防禦率4.17在美聯排行榜上也只落後給洋基（4.08）一名，實力並未有太多差距。雙城的第二項優勢也與洋基有異曲同工之妙，也就是打線的靈活度，在新教頭貝爾戴利（Rocco Baldelli）的操盤下，雙城打線幾乎每天都會有變化，就算是主力也不會天天上場，這讓他們不會發生過度倚賴特定幾位球員的情形，最後也演變成每個人都有適時給予對手一擊的能力。

雙城捕手賈佛本季打左投特別有心得。（資料照，法新社）

此外，雙城的打線除了靈活度、強度也非常足夠，團隊面對左投的攻擊指數高達0.872、右投也有0.817，其中凱普勒（Max Kepler）面對右投特別得心應手，本季扛出27發，今年打出驚奇的捕手賈佛（Mitch Garver）則是打左投特別有心得，攻擊指數高達1.170。

不過兩隊當然也不是沒有弱點，洋基的輪值就可能是一大隱憂，在有可能使用假先發的情況下，固定的先發投手若只剩派克斯頓（James Paxton）與田中將大，在季後賽這樣高強度比賽下，風險並不算太小。條紋軍的其他隱憂還包括陸續回歸傷兵的成員狀況成迷，包括史坦頓（Giancarlo Stanton）與王牌塞維里諾（Luis Severino）都是球季末才歸隊，一回來就要面對季後賽，能否快速調整至最佳狀態，恐將成為洋基的未爆彈。

史坦頓本季僅出賽18場，季後賽會繳出什麼樣的表現誰也不敢斷言。（資料照，美聯社）

無獨有偶，雙城的輪值也沒有太過樂觀的理由，除了兩大先發貝里歐斯（José Berríos）及歐多里齊（Jake Odorizzi）外，後段輪值薄弱，皮奈達（Michael Pineda）因使用利尿劑遭禁賽60場，吉布森（Kyle Gibson）整季都有傷痛問題，有可能會移往牛棚。另外，雙城本季的豪華打線也有一致命傷，也就是雖然在得點圈有人的得分效率不錯，他們在滿壘的情況下反而特別容易軟手，攻擊指數只有0.579，在聯盟排名倒數第4，相較之下洋基則高達0.999，這項數據會不會成為兩隊的分水嶺呢？開打後相信就會有答案。

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