MLB》洋基要當「十月暴徒」 布總苦惱季後賽25人名單

洋基總教練布恩。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟最會敲全壘打的洋基和雙城，將在洋聯分區季後賽狹路相逢，洋基誓言要當「10月暴徒」，主帥布恩（Aaron Boone）今受訪坦言正在為季後賽25人名單苦惱中，目前先發投手輪值也尚未確定。

洋基連續兩年達到百勝，今年以103勝59敗勇奪睽違7年的美聯東區冠軍，儘管球員頻繁進出傷兵名單，但許多球星可望在季後賽歸隊，像是重砲英卡納西恩（Edwin Encarnacion）和當家捕手桑契斯（Gary Sanchez）。

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布恩受訪時表示，目前正在思考要帶12名還是13名投手去季後賽，應該在今天訓練結束後就會有答案，希望能排出最佳陣容應戰。

大聯盟官網也分析，若是洋基帶了13名投手進季後賽，那開季打出大驚奇的一壘手維特（Luke Voit）可能會遭到捨棄，因為他在8月飽受運動型疝氣所擾，雖然不用開刀，但9月歸隊後表現不佳，賽季最後10場出賽，32打數僅敲出1安。

洋基季後賽先發投手很可能會是派克斯頓（James Paxton）、田中將大與塞維里諾（Luis Severino），布恩對此也未鬆口，他僅說先發輪值還要再討論，他會去了解每個人的狀況，希望今天就會有定案。

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