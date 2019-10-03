NBA》自己退步都是別人的錯？ 灰狼狀元郎暗批前教練

A.威金斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼狀元郎A.威金斯（Andrew Wiggins）當年被選進NBA時是大家所期待的明日之星，但近年來表現不如預期，態度也被外界指責不夠積極。對此，A.威金斯將自己退步原因有部分歸咎給前主帥席波鐸（Tom Thibodeau）。

「我覺得前3年的自己一直在進步，」A.威金斯受訪時表示，不過這幾年球隊出現許多改變，這也影響了他的成長，這樣的說法很明顯是在指2016年才接任營運總裁兼總教練的席波鐸，以及2017年所交易而來的J.巴特勒（Jimmy Butler）。

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席波鐸和巴特勒都會用責罵代替鼓勵，嚴厲的鐵血教育讓威金斯相當不適應，他說：「我覺得大吼大叫無法改變我對任何人的態度，不過如果有一位教練跟我坐下來好好談，說心理話，我覺得我會更尊重他一些。」A.威金斯也強調，當有人大聲說話時，這不代表彼此就會坦誠相對。

A.威金斯對於新教練小桑德斯（Ryan Saunders）相當滿意，他認為新主帥真的了解他們的想法。A.威金斯也希望下個賽季能讓一切都重回正軌，表現出自己最棒的一面。

A.威金斯上季出賽73場，場均繳出18.1分、4.8籃板和2.5助攻，4成12的投籃命率寫下生涯新低。

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