MLB》霍特暗示離隊 美作家點名林子偉明年守紅襪二壘

霍特（右）成為自由球員，林子偉（左）可望接下他的空缺。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍紅襪隊今年繳出失望賽季，季後多名主力可能離隊，包含成為自由球員的頭號工具人霍特（Brock Holt），他昨天在社群網站上暗示離開紅襪，美國專欄作家點名林子偉可能接下他的二壘空缺。

霍特昨日已在IG貼文提前和球迷告別：「我將永遠感激過去的7年，這是一場非常盡興的旅程，不知道下一步在哪，但我很期待去尋找，下次再見囉！」

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美國運動網站《Fansided》的作家Sean Penney表示，霍特個性開朗，長期是帶領紅襪隊休息室的氣氛大師，也受到紅襪迷愛戴，本季出賽87場繳出打擊率.297、OPS.771的不俗成績，而紅襪隊明年主要位置幾乎都已有人，只差佩卓亞（Dustin Pedroia）遺留下的二壘位子，如果紅襪最終簽回霍特，最大可能就是因為需要找他回來守二壘。

不過，他指出，有鑒於紅襪球團計畫季後將薪資瘦身，也可能考慮查維斯（Michael Chavis）、赫南德茲（Marco Hernandez）或林子偉等這些便宜小將來取代他。

紅襪本季團隊薪資居大聯盟之冠，除了霍特、還有莫爾蘭（Mitch Moreland）、皮爾斯（Steve Pearce）、波瑟羅（Rick Porcello）等人季後都成為自由球員，然而總管羅梅洛（Eddie Romero）最近受訪打太極表示，內部會好好考慮簽回他們的可能性。

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