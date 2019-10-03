籃球》史上首支SBL冠軍隊進總統府 蔡英文接見富邦勇士

總統蔡英文接見上屆SBL總冠軍富邦勇士。（富邦勇士提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕勇奪第16季SBL總冠軍的富邦勇士，今由領隊蔡承儒率領全隊進總統府，這是史上首次SBL冠軍隊伍獲得總統接見，總統蔡英文預祝即將轉戰ABL東南亞職業聯賽的富邦旗開得勝，成為亞洲指標性勁旅，讓世界看到台灣籃球實力。

蔡英文致詞表示，職業運動是體育活動最極致的部分，連兩年在總統府接見棒球冠軍隊伍後，很高興今天接見籃球隊，尤其富邦全隊人高馬大，「你們今天都坐下來，我也看不到。」總統除了恭喜大家拿下隊史上首座總冠軍，還指出這是總教練許總（許晉哲）第5座SBL金盃，加上過去帶領再興高中男籃拿下4次HBL冠軍，確實是名符其實的「冠軍教練」。

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總統蔡英文接見上屆SBL總冠軍富邦勇士。（富邦勇士提供）

富邦勇士陣中好手如雲，蔡英文唱名隊長蔡文誠上季榮獲SBL年度第一隊，綽號「本土洋將」，意思就是跟外國好手一樣厲害。總統還說，有位控衛叫林書緯，正是前NBA華裔球星林書豪的弟弟，很高興他這幾年在台灣有很好成績。蔡英文表示，還有位選手無法到場，過去10年是國家隊靈魂人物，在球迷心中是台灣籃球代表人物，正是外號「野獸」的林志傑，如今他已回到台灣，讓台灣球迷有更多機會欣賞其球技。

蔡承儒感謝總統關心體育發展，以行動展現國家對體育的高度支持，帶領大家一起關心台灣籃球！富邦集團投入SBL籃球隊已有12年，除致力經營富邦勇士成為國內指標性籃球隊，也積極扎根扶植基層籃球。今年球季即將轉戰ABL，蔡承儒強調，轉戰ABL不是離開台灣，而是更深耕在地，加速實現國內主場經營機制，期盼吸引更多球迷進場看球。

總統蔡英文預祝即將轉戰ABL東南亞職業聯賽的富邦旗開得勝，成為亞洲指標性勁旅。（富邦勇士提供）

蔡文誠與總統蔡英文合照。（富邦勇士提供）

富邦領隊蔡承儒與總統蔡英文合照。（富邦勇士提供）

總統蔡英文接見上屆SBL總冠軍富邦勇士。（富邦勇士提供）

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