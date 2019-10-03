MLB》張育成返台分享球季 回想首轟仍激動落淚（影音）

〔記者龔乃玠／台北報導〕印地安人隊張育成今天舉行返台記者會，談到9月10日的生涯首轟時，忍不住激動落淚，「打出來時，想到小時候和爸爸傳接球的畫面，覺得怎麼會這麼早離開⋯」

張育成回想首轟時想起天上的父親，記者會上激動落淚。（記者簡榮豐攝）

張育成在6月29日因主力三壘手拉米瑞茲陪產，初登大聯盟，他回憶當時在3A客場的晚場比賽找防護員治療，然後防護員跟他說總教練有事找他，「上週都一對一開完會了，我心想為什麼還要找我，心裡應該有機會上大聯盟。」

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果真總教練恭喜他登上大聯盟，「你準備好了嗎？」當下張育成很感動，也流下眼淚，「我真沒想到會這麼早上去，很驚訝也很開心。」

張育成在9月10日對天使中繼安德森敲生涯首轟，當下看著天上的父親，即便已過將近一個月，他說，「打出去的時候⋯感覺很那個⋯（哽咽）」冷靜過後說，「這發等蠻久的，也沒想到那麼快出現，想到小時候每次放假都會跟爸爸打報紙球。」

談到老婆跟在他旁邊料理大小事，張育成也感性說道，很開心遇到對他這麼好的老婆，讓他可以專心在球場上打球。

張育成回想首轟時想起天上的父親，記者會上激動落淚。（記者簡榮豐攝）

印地安人隊旅美球員張育成今天舉行返台記者會。（記者簡榮豐攝）

張育成回想首轟時想起天上的父親，記者會上激動落淚。（記者簡榮豐攝）

張育成回想首轟時想起天上的父親，記者會上激動落淚。（記者簡榮豐攝）

印地安人隊旅美球員張育成今天舉行返台記者會。（記者簡榮豐攝）

印地安人隊旅美球員張育成今天舉行返台記者會。（記者簡榮豐攝）

印地安人隊旅美球員張育成今天舉行返台記者會。（記者簡榮豐攝）

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