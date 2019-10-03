MLB》小資球團力抗太空人三巨投 光芒前三戰先發出爐

光芒投手葛拉斯諾將擔任美聯分區賽首戰先發。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕光芒今天在美國聯盟外卡賽中，以5：1擊敗運動家，闖進美聯分區賽，但將碰到本季全大聯盟戰績最好的太空人隊。光芒前三戰的先發也出爐，首戰派出葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，第二戰則是史奈爾（Blake Snell），第三戰則是交給摩頓（Charlie Morton）。

美聯分區賽光芒和太空人的系列賽，光芒首戰推出葛拉斯諾先發，他本季因右前臂拉傷缺陣4個月，直到9月上旬才歸隊。近4場先發，他共投12.1局，防禦率僅1.46，過去10.1局都沒有掉分。

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葛拉斯諾今年共出賽12場，戰績6勝1敗防禦率1.78；葛拉斯諾過去4戰都沒有投滿5局，光芒牛棚有可能會在第4局、第5局接手。

美聯分區賽第二戰，光芒左投史奈爾將擔任先發。（資料照，法新社）

去年奪得美聯塞揚獎的史奈爾，將擔任第二戰先發。史奈爾本季成績不如上季出色，先發23場戰績6勝8敗防禦率4.29。他今年曾對太空人先發1場，當時投6局挨3轟失5分吞敗。

美聯分區賽第三戰將由摩頓（Charlie Morton）擔綱主投。他今天在美聯外卡賽投5局失1分，幫助球隊擊敗運動家晉級。摩頓本季先發33場，拿下16勝6敗防禦率3.05的優異成績。

光芒投手摩頓將擔任美聯分區賽第三戰先發。（資料照，法新社）

至於太空人隊方面，前三號先發依序為韋蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole）、葛蘭基（Zack Greinke）。

其中韋蘭德今年摘下21勝、防禦率2.58、300次三振，柯爾也有20勝、防禦率2.50、單季326K全大聯盟最多，這兩位都是今年美聯塞揚獎的熱門人選；葛蘭基則有18勝、防禦率2.93的成績。

太空人本季豪取107勝，是全大聯盟戰績最佳，團隊薪資約1.7億美元排在聯盟第七；而光芒團隊薪資僅6300萬美元，是30隊中最低。

韋蘭德。（資料照，美聯社）

柯爾。（資料照，美聯社）

葛蘭基。（資料照，法新社）

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