MLB》印地安人放掉明星二壘手 告知張育成明年有好機會

印地安人台灣好手張育成3日舉行返台記者會，分享在大聯盟的點點滴滴。（記者簡榮豐攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕印地安人隊張育成今在返台記者會回顧球季，透露球團高層在球季最後一天告訴他，明年有很好的機會，希望他踩穩腳步，在球場上好好發揮。

印地安人今天宣布不執行奇普尼斯選擇權，讓他投身自由市場，意味著印地安人空出二壘，未來主力三壘拉米瑞茲可能移防，或找新人選頂替，無論哪個方案，對張育成來說都是好機會。

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張育成也說，總教練和總經理都鼓勵他，這個機會可能會帶來很大壓力，但期許他不要當成壓力，好好維持身體健康。今年季初，張育成因手指受傷，錯失開季就在大聯盟的機會，並影響到揮棒的力度。

印地安人台灣好手張育成3日舉行返台記者會，分享在大聯盟的點點滴滴。（記者簡榮豐攝）

張育成在小聯盟時期守過二壘32場，是最少亮相的守備位置，而在大聯盟還沒有出賽紀錄，他說在休季會多練二壘，「守備的視角跟角度都跟三游不同，必須要好好加強。」

本季在大聯盟出賽28場留下打擊率1成78、1轟的成績，張育成認為球技和其他球員差不多，主要是心理素質和其他大聯盟選手有差，「在場下看他們一舉一動都很放鬆，我也想抓到這種感覺。」

張育成預計明年一月要參加印地安人訓練營，該營隊會找幾個選手，以數據和影片輔助選手修正揮棒動作，「我希望揮棒軌跡能再短一點，讓身體晚向更加穩定。」

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