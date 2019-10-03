梅花旗》超狂二刀流 冠軍戰劉致榮開轟、飆速157公里

劉致榮。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕第21屆梅花旗大學棒球錦標賽，今天冠軍戰文化大學以6:5險勝北市大，奪得隊史第14冠，投打「二刀流」好手劉致榮單場敲3安，灌進3分打點，包括1轟，登板後援飆157公里火球，投打俱佳，吸引場邊許多球探目光。

左右開弓的劉致榮，此役擔任先發二壘手、扛第4棒，首局兩出局二壘有人，劉致榮適時擊出安打帶有1分打點，3局上董秉軒、劉致榮「背靠背」開轟 ，兩人連兩天轟全壘打，文化大學取得3:0領先，5局上又是兩出局二壘有人，劉致榮再敲1分打點安打，隨後成功盜上二壘。

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6局下文化大學攻勢再起，兩出局二、三壘有人，羅人豪打穿三游防線，形成2分打點安打，北市大在4局下添得2分，8局下再拿2分，並形成一出局一、三壘有人，此時文化大學推出劉致榮登板後援。

劉致榮比賽中腳部不適仍上場救火，先三振邱邦，接著面對林家洧投出暴投掉分，接著三振打者解危，最快球速飆到157公里，也出現好幾顆155公里速球，文化大學以6:5領先；幾天前梅花旗劉致榮才飆出個人生涯新高158公里火球。

9局下劉致榮續投，連K掉3名打者結束比賽，總計後援1.2局無失分，狂飆5K，拿下救援成功。

劉致榮畢業於鶯歌工商，今年升大三，他是2016年亞洲青棒賽和2017年U18世界盃國手，去年入選世大棒國家隊，原本有機會打U23世界盃，因傷無緣征戰，沒想到傷癒復出球速愈飆愈快，未來可望旅外發展。

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