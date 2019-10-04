國聯分區系列賽開打、兄弟桃猿關鍵2連戰 今日賽事預告與轉播

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大聯盟分區系列賽首戰由國聯率先展開，5點將由紅雀隊對上勇士隊，紅雀派出麥克拉斯（Miles Mikolas）先發對上勇士隊的凱可（Dallas Keuchel）。

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8點30則由國民隊與道奇隊對陣，道奇首戰派出少年強投畢爾勒（Walker Buehler）先發，國民隊則推出今年剛加盟的左手強投柯賓（Patrick Corbin）先發，哪隊能夠拿下重要的系列賽首戰呢？

中華職棒繼續補賽週的賽程，兄弟與桃猿將從今天展開2連戰，首戰兄弟派出廖乙忠對上桃猿李茲，這個系列賽的結果將會直接決定誰是年度戰績第一，以及可以晉級季後賽的球隊。桃猿只要搶下1勝就確定以年度第一晉級，兄弟則需要橫掃桃猿才能以年度第一晉級，誰會搶下關鍵首勝，結果令人期待。（富邦唯一能打季後賽的情況只有兄弟拿下1勝1和，屆時悍將會以年度第一晉級，並與桃猿兄弟加賽的負方打5戰3勝的首輪季後賽）

MLB

05：00 紅雀@勇士 民視無線台、FOX體育台、FOX體育3台

08：30 國民@道奇 民視無線台、FOX體育台、FOX體育3台

中職

18：30 兄弟@桃猿 ELEVEN SPORTS 1

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