日職》養樂多288轟重砲洋將成FA 發文問：希望我去哪隊？

巴倫汀連續4年繳出30轟以上的賽季。(圖片取自養樂多官方臉書)

〔體育中心/綜合報導〕從2011年就開始效力養樂多隊的荷蘭籍洋砲巴倫汀(Wladimir Balentien),在今年結束後將會成為自由球員,他今天在自己的推特上問道球迷,下個賽季他該要去哪支球隊,引起球迷熱烈回應。

巴倫汀從2011年加盟養樂多隊後,除了2015年僅出賽15場比賽外,每年都穩定有著30轟以上的輸出,他在2013年更是單季猛敲60發全壘打,日職生涯9年出賽1022場,合計轟出288發全壘打,是相當穩定的砲手。今年他也有33轟93分打點,打擊三圍.280/.363./554的優質攻擊表現。

巴倫汀的這則貼文引起多達2600個轉貼以及4400個喜歡,許多養樂多球迷希望他能夠留下來繼續為球隊效力,有位球迷開玩笑地表示:「有支不錯的中央聯盟球隊可供你參考,他叫養樂多燕子隊。」阪神虎迷以及巨人迷也都吶喊著希望他能夠加盟。

Which team u guys wanna see me play next year ?