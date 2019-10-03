日職》養樂多288轟重砲洋將成FA 發文問：希望我去哪隊？

巴倫汀連續4年繳出30轟以上的賽季。（圖片取自養樂多官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕從2011年就開始效力養樂多隊的荷蘭籍洋砲巴倫汀（Wladimir Balentien），在今年結束後將會成為自由球員，他今天在自己的推特上問道球迷，下個賽季他該要去哪支球隊，引起球迷熱烈回應。

巴倫汀從2011年加盟養樂多隊後，除了2015年僅出賽15場比賽外，每年都穩定有著30轟以上的輸出，他在2013年更是單季猛敲60發全壘打，日職生涯9年出賽1022場，合計轟出288發全壘打，是相當穩定的砲手。今年他也有33轟93分打點，打擊三圍.280/.363./554的優質攻擊表現。

請繼續往下閱讀...

巴倫汀的這則貼文引起多達2600個轉貼以及4400個喜歡，許多養樂多球迷希望他能夠留下來繼續為球隊效力，有位球迷開玩笑地表示：「有支不錯的中央聯盟球隊可供你參考，他叫養樂多燕子隊。」阪神虎迷以及巨人迷也都吶喊著希望他能夠加盟。

Which team u guys wanna see me play next year ? — Wladimir coco balentien （@cocobalentien） October 3, 2019

現年35歲的巴倫汀本季年薪高達4.4億日圓，是日職第八高薪的球員，他最近幾年的表現當相當穩定，去年還轟出日職生涯次高的38轟，今年也有33轟的輸出。雖然今年出賽場次是扣掉2015年後生涯第三少的賽季，但想簽下他肯定還是得付出一定的代價。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法