棒球》等待歐力士回覆 張奕打亞錦賽仍有變數

歐力士台灣張奕。（資料照，取自歐力士官網）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今天棒協公布亞錦賽24人國手名單，其中投手張奕和外野手蘇智傑在名單內，兩人也是世界棒球12強賽國手，一個月內征戰兩大國際賽事，好不忙碌。

棒協秘書長林宗成解釋，蘇智傑因為有兵役列管，必須配合國家隊徵召，張奕的部分，目前還在等待歐力士球團回覆，如果不同意張奕打亞錦賽，目前已有遞補人選。

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本季張奕在日職一軍出賽8場，其中6場先發，戰績2勝4敗、防禦率5.93，12強賽預計擔任先發投手。

富邦悍將左投陳仕朋也在亞錦賽國手名單，林宗成說，目前富邦悍將仍有打季後賽的機會，如果打進季後賽，那麼，陳仕朋將無法打亞錦賽，若無則可以打。

文化大學投打「二刀流」好手劉致榮，在剛落幕的梅花旗大學棒球錦標賽飆速158公里，吸引眾家球探目光，也被納入亞錦賽國手名單，林宗成說，選訓委員認為劉致榮在梅花旗表現特殊，值得放進名單內。

這屆亞錦賽台灣隊投打戰力堪稱超強，包括大聯盟好手林子偉和張育成共組華麗三游防線，加上強打捕手張進德、中職重砲蘇智傑和業餘老將姜建銘、林瀚，投手則有旅外的鄧愷威、林鋅杰、張奕，加上「抗韓英雄」吳昇峰、大學好手劉致榮。

鄧愷威效力美職巨人，本季在1A出賽14場其中13場先發，戰績7勝0敗、防禦率1.58、每局被上壘率0.97˙79.2局投球飆出88K，表現亮眼，因為巨人球團不放行，所以無法打12強賽，但可征戰亞錦賽。

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