滑雪》Club Med引進模擬機 幫助台灣小將挑戰冬季奧運

侯聖慧（左）、李玟儀是台灣滑雪潛力小將，目標都是前進冬季奧運。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕國際知名度假村集團Club Med自去年與滑雪滑草協會推出「滑雪菁英培訓計劃」，提供場地和教學資源，供台灣新生代滑雪好手訓練，而近日更帶著台灣首見的歐美選手訓練用滑雪模擬器，提供選手在台灣模擬各式場地環境，助小將增長實力，力拚進軍冬季奧運。

Club Med與滑雪滑草協會4年培訓計劃，共協助20位台灣新秀至北海道、法國的滑雪基地培訓，結合Club Med度假村專業的訓練環境及設施，替台灣滑雪小將養成實力，挑戰國際舞台。

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16歲小將李玟儀在明年1月有機會出征洛桑冬季青奧，續朝進軍2022年北京冬奧之路邁進。她專攻高山滑雪的曲道賽和大曲道，從去年開始參加國際賽，到過紐西蘭、南韓、日本等，將從11月至12月參加多站國際賽，爭取參加青奧的積分。

至於從11歲開始接觸滑雪的侯聖慧將展開國際賽征途，她透露：「在Club Med受訓最棒的地方就是吃跟住都是超一流水準，而且駐場的教練很包容我們，除了滑雪技巧之外，不論是選手的食衣住行或是裝備該怎麼穿，他們都很願意分享而且總是盡力想辦法回答我們的問題。」

Club Med想在台灣推廣滑雪文化，並與滑雪滑草協會合作，短程目標為尋找優秀選手，中程為提供移地訓練計劃並參賽FIS國際賽，長程目標進軍冬季奧運。

為讓更多台灣消費者不用出國就能享受滑雪的快感，Club Med在明（4日）至6日於新光三越 A11四樓信義運動場引進國外滑雪選手練習專用的專家級滑雪模擬機，也在現場特別安排教練指導，將Club Med雪村貼心服務完美移植台北街頭，帶給消費者專業安全的滑雪體驗。

李玟儀體驗歐美選手訓練用滑雪模擬器。（記者林岳甫攝）

侯聖慧體驗歐美選手訓練用滑雪模擬器。（記者林岳甫攝）

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