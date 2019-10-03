日職》台灣三將同日遭釋出 許銘傑嘆好空虛

許銘傑。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕西武台灣投手郭俊麟、廖任磊，同日都遭球團宣布戰力外。西武二軍投手教練許銘傑在臉書上發文，「你們的離開讓我突然覺得好空虛，沒有你們跟我聊天打屁好無趣。」

郭俊麟在2014年加盟西武，旅日5年遲遲未投出成績，本季僅在一軍先發兩場，留下1勝1敗防禦率4.50的成績，自6月份後就沒有再上到一軍；而廖任磊今年在一軍出賽3場、防禦率3，但他從4月初後就沒有再升上一軍。

請繼續往下閱讀...

許銘傑今在臉書粉絲團上發文說，「今天又是每年就不喜歡的一天！俊麟任磊學長沒有辦法幫助你們讓你們可以留在這個球隊，接下來希望你們能找到好的球隊！真的很無力！接下來的路又要一個人走了！做一天和尚敲一天的鐘！還是要把自己現在的角色做好做滿了！才能去思考以後的路要如何走了！你們的離開讓我突然覺得好空虛喔！沒有你們跟我聊天打屁好無趣喔！但是 天下沒有不散的宴席祝福你們二個找到好球隊！歡迎隨時隨地來跟打屁跟關心我這個老人啊！」

郭俊麟則在臉書粉絲團發文表示，「五年的時間只能說，每一次的機會，是自己沒有把握好，沒什麼好怨天尤人的，這就是棒球。」

此外，羅德台灣野手李杜軒，今天也遭球團釋出外，三度遭戰力外，單日共有3名台灣好手遭球團釋出。

西武台灣投手郭俊麟廖任磊。（資料照，記者黃志源攝）

西武台灣投手廖任磊。（資料照，記者黃志源攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法