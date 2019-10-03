全運會桌球》鐵點林昀儒領軍 台北市明與南市爭金

台灣一哥林昀儒是北市勝利保證。（取自全運會官網）



〔記者許明禮／台北報導〕由台灣一哥林昀儒領銜的台北市，今天在108年全國運動會男子組桌球團體賽四強戰，以直落三擊退桃園市，明天上午11點將和昔日霸主台南市爭奪金牌。

上屆宜蘭全運會，林昀儒貢獻兩點勝利，率北市以3:1力退苗栗縣，奪下隊史首面全運會男團金牌，當時由林昀儒、王泰崴、周德灝、戴茗葦和馮翊新組成的北市隊，平均年齡還不到17歲，創下全運會桌球史上最年輕的金牌軍。

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今年北市隊除了保留三大主力林昀儒、王泰崴及馮翊新，加入兄弟檔黎昕陽、黎昕祐，戰力有增無減。

北市在分組預賽先以直落三擊敗高雄市，再以3:1力克苗栗縣、澎湖縣，輕鬆登上A組冠軍。

下午四強賽面對B組亞軍桃園縣，世界排名第10的林昀儒以3:1後來居上收拾賴啟鑑，為北市先馳得點﹔第二點馮翊新也以3:0解決陳泳勳﹔第三點雙打，馮翊新／王泰崴再聯手以3:1擺平陳泳勳／童冠嶧，助北市連續兩年挺進決賽。

另一場四強賽，由B組冠軍台南市對決A組亞軍苗栗縣，打頭陣的黃建都，以3:1拿下張順紘為南市拔得頭采，苗栗則由第一主力陳建安3:1解決楊子儀扳回一城。

第三點雙打，江宏傑和徒弟楊子儀攜手以3:1力挫張順紘／洪子翔﹔關鍵第四點，江宏傑鏖戰5局後，3:2扳倒陳建安，帶領南市重返決賽舞台。

女子團體賽方面，尋求四連霸的新北市在四強戰遭遇桃園縣頑強抵抗，兩軍激戰至第5點，新北靠著鄭先知以3:0擊敗世青銅牌蘇珮綾，有驚無險闖進決賽，明天將和台北市爭金。

由林珈芝、王意如及方思涵組成的北市，在四強戰以3:0打敗高雄市。

鄭先知在四強戰拿下致勝點，助新北市挺進女團決賽。（取自全運會官網）



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